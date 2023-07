Update am Abend : Pause für das Pulverfass Frankreich

Ob es an der hohen Polizeipräsenz liegt oder ob den Demonstranten nach mehreren Nächten die Kräfte ausgehen, ist unklar. Der Polizeichef in Paris sagte aber, dass solche Unruhen durchaus in Wellen auftreten können und erinnerte an die Jugendaufstände im Jahr 2005, die Frankreich wochenlang in Atem gehalten hatten. Damals waren zwei Jugendliche auf der Flucht vor der Polizei ums Leben gekommen.