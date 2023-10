Algen - Superfood und Klimaretter

Als Grundlage für Beauty- und Pflegeprodukte findet man sie in Cremes und Shampoos. Die Medizinforschung entdeckte Wirkstoffe in Algen, die Hoffnung für die Behandlung unter anderem von Alzheimer machen. Und nicht zuletzt können Algenfasern als Ersatz für Verpackungen, als Dämmstoff und Baumaterial und in der Textilindustrie genutzt werden. Jetzt hat die Europäische Kommission die Kraft der Algen erkannt: Sie fördert und untersucht den Algenanbau an Europas Küsten. Wie das in der Nordsee funktioniert, zeigt die heutige plan b Dokumentation "Die Meeresschützer".