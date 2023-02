Das Gute zum Wochenende : Auf dem grünen Teppich

Und auch in vielen anderen Bereichen geht die Berlinale voran und versucht, nachhaltiger zu werden: So ist die Beleuchtung am Berlinale Palast auf LED-Lampen umgestellt, das Programmheft wird klimaneutral hergestellt und seit drei Jahren steht bei den offiziellen Festivalveranstaltungen ausschließlich Vegetarisches auf dem Speiseplan. Die Zeiten der Currywurst als Pausensnack sind also schon lange vorbei, und in diesem Jahr gehen die Verantwortlichen sogar noch einen Schritt weiter: Um das Klima besser zu schützen, verzichtet das Filmfestival komplett auf tierische Milchprodukte, so wird zum Beispiel Eis auf Haferbasis serviert. Die Berlinale hat also die Zeichen der Zeit erkannt.