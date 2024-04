Das Gute zum Wochenende: Mehr Rechte für die Natur

Guten Morgen,

was ist der Unterschied zwischen einer GmbH, einer Aktiengesellschaft und einem Fluss oder einem Wald? Die ersten beiden sind juristische Personen. Wenn jemand gegen ihre Interessen verstößt, können sie vor Gericht klagen. Die Natur kann das nicht. Doch in manchen Ländern ändert sich das gerade. Ende März entschied der oberste Gerichtshof der peruanischen Region Loreto, dass der Fluss Maranòn Eigenrechte erhält. Er ist einer der beiden Quellflüsse des Amazonas , der nun als juristische Person das Recht auf Existenz ohne Verschmutzung besitzt.

Was zunächst ungewöhnlich klingt, geschieht weltweit immer häufiger. Rund 400 Fälle gibt es bisher, bei denen Wälder, Flüsse oder besonders empfindliche Ökosysteme ihre Gerichtsverfahren gewonnen haben, sogar in Europa. In Spanien beispielsweise wurde 2022 das Mar Menor, eine bedeutende, aber stark gefährdete Salzwasserlagune, zur juristischen Person. Damit kann nun im Namen der Lagune vor Gericht gegen schädliche Eingriffe geklagt werden.

Was noch gut war diese Woche

Algen und Bakterien für Klimaschutz: Forschende der Universität Jena haben ein Bakterium gefunden, das zusammen mit einer Grünalge in Symbiose lebt. Beide Mikroorganismen unterstützen sich gegenseitig in ihrem Wachstum. Außerdem schützt das Bakterium die Alge vor Angriffen von anderen schädlichen Bakterien. Neben Landpflanzen produzieren Algen und Bakterien einen großen Teil des Sauerstoffs und binden die Hälfte des Kohlendioxids in der Atmosphäre. Die Studie zeigt, dass die beiden Mikroorganismen in der natürlichen Umgebung zusammen auftreten und machen ihre Bedeutung vor dem Hintergrund der globalen Erwärmung deutlich.