Studie: Mensch und Natur entfremden sich

Seine Studie zeige, dass der Anteil der Wälder in den Städten in den letzten 20 Jahren weltweit zurückgegangen ist.. "Ich habe zwei Jahre lang in Leipzig gelebt und war ziemlich erstaunt. Bei uns in Frankreich gibt es nicht so viele große Wälder in der Stadt. Und ich denke, das ist eine großartige Möglichkeit, die Stadtbevölkerung mit der Natur zu verknüpfen ."