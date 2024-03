Wellbeing Economy in Island: Wohlstand geht auch anders

Mit einer Arbeitsgruppe arbeitete Ragnarsdóttir im Auftrag der Regierung verschiedene Indikatoren für eine Ökonomie des Wohlergehens heraus. Diese orientieren sich nicht nur am wirtschaftlichen Wachstum, sondern auch an sozialen und ökologischen Faktoren wie Vertrauen in die Politik, psychische Gesundheit , Arbeitszufriedenheit oder Vereinbarkeit von Beruf und Familie. 2020 hat die Regierung diese 39 Indikatoren abgesegnet.