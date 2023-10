Update am Morgen : Einmal Muschelfrieden bitte, große Portion

Mehr als 2.000. So viele Gruppen der Anonymen Alkoholiker gibt es in Deutschland. Die Geschichte der oft mit AA abgekürzten Gruppe begann hierzulande heute vor 70 Jahren. Am 31. Oktober 1953 erschien in der "Süddeutschen Zeitung" auf Seite 10 eine kleine Anzeige, die leicht zu übersehen ist: "Die Vereinigung Alcoholics Anonymous hält morgen, 14 Uhr, im Hotel Leopold ihre erste Versammlung ab." Zum ersten Treffen kamen etwa 25 Menschen, die meisten davon US-Soldaten, die in Deutschland stationiert waren.