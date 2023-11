Westukraine: Suche nach Wohnraum für Kriegsflüchtlinge

Eine modulare Stadt für Flüchtlinge in Lwiw. Quelle: dpa

Was jedoch nicht bedeutet, dass die letzten 20 Monate in Lwiw keine Spuren hinterlassen haben. Auch in der keine 100 Kilometer von der Grenze zu Polen entfernten Stadt gibt es regelmäßig Luftschutzalarme. Die in Lwiw lebende Yuliya Seidel erzählt:

Die meisten haben keine Angst, oder vielmehr versuchen, es zu verdrängen. Yuliya Seidel, Hilfsorganisation Ptaha und Bewohnerin von Lwiw

"Der Luftschutzalarm gehört zum Alltag, das Leben geht trotzdem weiter", sagt Seidel.

Lwiw als Zufluchtsort für Menschen aus der Ostukraine

Vor allem zeigt aber Lwiw, welche Auswirkungen der Krieg auf Regionen hat, die von diesem nicht schwer betroffen sind. Denn Lwiw wurde vom ersten Tag des Krieges an zu einem der Hauptziele für all jene Ukrainer, die vor diesem flohen.

"Als wir am 25. und 26. Februar vergangenen Jahres zum Bahnhof gingen und die Menschenmassen sahen, wussten wir nicht, wie schnell die Russen vorankommen würden. Aber wir haben keine Sekunde geglaubt, dass nun alles vorbei" sei, erinnert sich Yuliya Seidel von der Hilfsorganisation "Ptaha" an die damaligen Tage.

Aus dem Nichts entstanden Netzwerke von Helfern. Eine Solidarität, die ich bis dahin nicht erlebt habe. Yuliya Seidel, Hilfsorganisation Ptaha und Bewohnerin von Lwiw

Mietpreise in Lwiw stark gestiegen - Preise in Kiew gefallen

Lwiw war und ist jedoch nicht nur Ziel für jene vielen Millionen ukrainischen Flüchtlinge , die derzeit in Deutschland, Polen und anderen Staaten der Europäischen Union Schutz finden. Laut der UNO-Flüchtlingshilfe sind rund fünf Millionen Menschen innerhalb des Landes auf der Flucht. Allein in Lwiw und der dazugehörenden Oblast sind 250.000 Binnenflüchtlinge offiziell registriert. Die reale Zahl soll laut Schätzungen jedoch doppelt so hoch sein.

Es sind neue Bewohner, die für den Wohnungsmarkt der Stadt eine Herausforderung sind. "Viele Menschen bleiben bei uns und gehen nicht weiter nach Europa. Das macht Wohnraum knapp und teuer", berichtet Seidel.

Das Ergebnis: Laut Statistiken stieg im vergangenen Jahr in Lwiw und Umgebung, die schon vor dem Krieg wegen der dort ansässigen IT-Branche und der in Lwiw beheimateten Hochschulen nicht günstig war, der Mietpreis für eine Einzimmerwohnung um durchschnittlich 64,5 Prozent. Im Vergleich dazu fiel der Mietpreis in Kiew für eine dementsprechende Wohnung um 10,9 Prozent und in Charkiw gar um 30,9 Prozent.

Viele Arbeiter in Armee eingezogen - weiterer Grund für hohe Preise

Und Lwiw ist kein Einzelfall. In der an die Slowakei, Ungarn und Rumänien grenzenden Oblast Transkarpatien stieg der Mietpreis für eine Einzimmerwohnung gar um fast 87 Prozent. In der im Südwesten gelegenen Oblast Iwano-Frankiwsk um 83 Prozent.

Wie dieser Preisanstieg in der Realität aussieht, erklärt der im westukrainischen Luzk lebende Journalist Jurij Konkewitsch: "Eine gut renovierte Mietwohnung war hier vor dem 24. Februar 2022 für monatlich 6.000 Hriwna zu bekommen. Das waren damals 200 Euro. Heute geht es ab 12.000 Hriwna los, dies sind trotz der Abwertung des Hriwna circa 350 Euro." Das durchschnittliche Einkommen liegt in der Westukraine bei derzeit umgerechnet etwa 500 Euro.

Doch nicht nur wegen der Flüchtlinge sind die Preise in der Westukraine gestiegen. Konkewitsch gibt zu bedenken:

Es wird auch weniger gebaut, da viele Arbeiter in die Armee eingezogen wurden. Jurij Konkewitsch, Journalist

