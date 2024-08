Update am Abend: Ampel-Gesamtkunstwerk und weitere Sorgen

Guten Abend,

Das liegt aber nicht an unserer Unfähigkeit. Sondern daran, dass die Koalitionsparteien sich dann doch nicht so einig waren und nochmal ordentlich nachverhandeln mussten. Schließlich konnten sie sich jetzt einigen. Und das sogar, ohne dass sie sich physisch getroffen hatten. Neu sind nun laut Kanzler Olaf Scholz Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur sowie allgemeine Einsparungen.

Sorge wegen Mpox in Europa

Abgesehen von der Ampel-Einigung gibt es heute eher wenig gute Nachrichten. In Europa ist ein erster Fall der neuen Mpox-Variante "Klade l" nachgewiesen worden. Das Virus wurde in Schweden bei einer Person nachgewiesen, die zuvor in Afrika unterwegs war.

Antisemitische Vorfälle nehmen zu

AfD scheitert mit Beschwerden gegen Bremer Bürgerschaftswahl

Lage im Nahost-Konflikt

Israel kündigt neuen Militäransatz an: Die israelische Armee hat die Anwohner im Norden von Chan Junis sowie im Osten von Deir al-Balah im Gazastreifen vor einem neuen Militäreinsatz zur Flucht aufgerufen. Sie sollten sich in eine humanitäre Zone begeben, deren Grenzen neu gezogen worden seien, teilte die Armee den Menschen mit Hilfe von Flugblättern, per SMS, Telefonanrufen sowie per Medienberichten in arabischer Sprache mit.