Update am Morgen : Heiß, heißer, Südeuropa

Und auch die an warme Sommer gewöhnten Griechen müssen sich umstellen. "Für uns ist das schon sehr ungewohnt, hier so hohe Temperaturen zu haben, wir wussten hier früher gar nicht, was eine Hitzewelle bedeutet", erzählt Nikos Kanaras. Der Zahnarzt wohnt in einem Vorort von Athen, am Berg Pendeli. Früher seien die Menschen aus dem Stadtzentrum extra dorthin gefahren, um sich abzukühlen, berichtet er. "Das gibt es nicht mehr."