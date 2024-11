Update am Abend: Industrie, Wählerpotenzial, Glühwein

Guten Abend,

die Zahl der Konferenzen war schon kurz vor dem Ampel-Aus sprunghaft angestiegen, heute das nächste Treffen: Wirtschaftsminister Robert Habeck berät mit Industrievertretern und Gewerkschaften, wie der kriselnden Branche geholfen werden kann. Die verlangt schnelle Entlastungen vor allem bei den Strompreisen, am besten "sofort".

26.11.2024 | 2:42 min

Habeck räumt ein, es brauche "größere Antworten", als in den vergangenen Jahren gegeben wurden. Rasch helfen will er fürs erste mit Zuschüssen bei den Netzentgelten - was schwierig werden dürfte ohne Regierungsmehrheit. Er wolle mit der Opposition über einen Nachtragshaushalt reden, sagt der Grünen-Politiker. "Da laufen wir jetzt wirklich gegen die Uhr."

In der Industrie werden aktuell massiv Stellen abgebaut, wie zuletzt etwa von Volkswagen oder Thyssenkrupp angekündigt. Und mit dem Wahlsieg von Donald Trump in den USA bahnen sich neue Unsicherheiten an. Er kündigte bereits höhere Zölle auf Waren aus Mexiko, Kanada und China an. Das könnte indirekt auch deutsche Unternehmen treffen, sorgt man sich bei der hiesigen Industrie- und Handelskammer. Das komme "zu keiner guten Zeit für die deutsche Wirtschaft". Ganz zu schweigen von möglichen Zöllen auf Importe aus Europa. BDI-Chef Siegfried Russwurm rechnet damit und mahnt: "Das würde uns massiv schaden."

26.11.2024 | 1:50 min

Karlsruhe: Ärztliche Zwangsmaßnahmen auch ambulant

Was, wenn Menschen dringend medizinisch behandelt werden müssen, aber nicht einwilligen oder selbst entscheiden können? Jährlich werden geschätzte 4.000 Patienten ohne ihr Einverständnis zwangsbehandelt - vor allem psychisch Kranke, Menschen mit geistiger Behinderung oder Demenzpatienten. Bislang musste eine solche Behandlung ausnahmslos in einem Krankenhaus stattfinden. Doch das, so entscheidet das Bundesverfassungsgericht heute, ist teils verfassungswidrig. In Ausnahmen müsse die Zwangsbehandlung auch im privaten Wohnumfeld möglich sein, so die Richter.

26.11.2024 | 2:00 min

Libanon: Hoffnung auf Waffenruhe?

Im Prinzip hätten Israels Ministerpräsident und die libanesische Regierung zugestimmt, sagt der libanesische Außenminister Abdullah Bou Habib dem italienischen Fernsehsender Rai. Medienberichten zufolge will Benjamin Netanjahu am Abend das Sicherheitskabinett einberufen, um eine 60-tägige Waffenruhe mit der Hisbollah-Miliz billigen zu lassen. Man sei nahe dran an einer Einigung über einen Waffenstillstand, sagt John Kirby, Kommunikationsdirektor des US-Sicherheitsrates. Es gehe in die richtige Richtung. "Aber es ist noch nicht geschafft". Auch der libanesische Außenminister betont, die endgültige Entscheidung liege beim israelischen Kabinett.

Champions League

Kann der FC Bayern am Abend gegen Paris Saint-Germain seine Klettertour in der Champions League fortsetzen? Der Auftakt in der Königsklasse holperte etwas, die Münchener stehen auf Rang 17. Doch mittlerweile haben sie ordentlich Selbstvertrauen getankt, wie Sportreporter Nils Kaben berichtet:

26.11.2024 | 3:15 min

In den beiden weiteren Spielen mit deutscher Beteiligung empfängt Bayer Leverkusen die Gäste aus Salzburg, RB Leipzig muss ohne den verletzten Lukas Klostermann bei Inter Mailand antreten.

Sport : Champions League - Saison 2022/23 Liveticker und Highlightvideos

Weitere Schlagzeilen

Zahl des Tages

Das Wählerpotenzial ihrer Partei liege bei 47 Prozent, sagt SPD-Chefin Saskia Esken. Wie das bei Umfragewerten von um die 16 Prozent? Das hat sich Kollege Dominik Rzepka mal genauer angeschaut:

Vorweihnachtsgeschichte des Tages

Kalter Glühwein ist auch keine Lösung, dachte man sich wohl in Frankfurt und zog die Notbremse: Kurz vor Öffnung des Weihnachtsmarkts wurden am Montag alle Glühweintassen des Jahrgangs 2024 zurückgerufen. Grund: ein Produktionsfehler. Die Tassen dürften "nicht mit heißen Flüssigkeiten befüllt werden". Bis auf Weiteres werden Tassen vergangener Jahre verwendet. Weil die nicht reichen, soll schnell nachproduziert werden, heißt es heute.

