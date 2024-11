Esken-Aussage: Was heißt Wählerpotenzial von 47 Prozent?

Auslöser der Reaktionen: Am Sonntagabend hat Esken im Interview mit der ZDF-Sendung " Berlin direkt " davon gesprochen, dass ihre Partei bei der anstehenden Bundestagswahl trotz Umfragewerten von etwa 16 Prozent erfolgreich abschneiden könne:

Was genau ist ein Wählerpotenzial?

Zunächst einmal: Die Zahl, auf die sich Esken beruft, stammt aus einer ARD-Umfrage vom 21. November . Auch das ZDF-Politbarometer erhebt so eine Zahl. Hier liegt das Potenzial der SPD mit 41 Prozent allerdings etwas niedriger.

Das Wählerpotenzial ist die Summe derer, die die SPD tatsächlich wählen wollen plus die, die angeben, sich das prinzipiell vorstellen zu können.

Kann die SPD 47 Prozent bekommen?

Man müsse diese Zahl nämlich immer in Relation sehen. "Wenn man alle Potenziale aller Parteien zusammenzählt, kommt man auf 200 Prozent und mehr", sagt Jung. "Die Menschen können sich nämlich eine ganze Menge vorstellen. Das heißt aber noch lange nicht, dass sie sich in der Wahlkabine auch so verhalten."