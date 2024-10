Update am Morgen: Der Krieg in Nahost kennt nur Verlierer

Das ZDF wird heute in vielen Sendungen nicht nur an den 7. Oktober 2023 erinnern, sondern die Folgen und Konsequenzen analysieren. In den aktuellen Nachrichtensendungen und in einem ausführlichen Spezial um 19:20 Uhr. Wir werden nach Israel schalten, wo am Abend zwei Gedenkveranstaltungen zu sehen sein werden - eine voraufgezeichnete im TV von der Regierung und eine live am Abend von den Angehörigen der Geiseln. Die Angehörigen haben sich eine Teilnahme offizieller Vertreter verbeten. Zum Abschluss meiner Korrespondenten-Zeit in Israel habe ich die traumatischen Folgen für die Menschen in Israel und Gaza in einer Dokumentation beobachtet. Sie zeigt, dass dieser Krieg keine Sieger kennt - nur Verlierer.