Update am Morgen: Wer mit wem und warum auf keinen Fall?

eine Woche ist eine lange Zeit in der Politik, sagt der Brite. Und besonders recht hat er damit in Wahlkampfzeiten. Ohnmacht und Wut empfanden und empfinden seit der Tat von Aschaffenburg nicht nur viele Bürger, sondern auch die Politik. Und Friedrich Merz sprach sicher vielen aus dem Herzen, als er prompt reagierte. Andere kritisierten ihn als hitzköpfig.

Die Reaktionen haben wohl auch viele in der Union überrascht: Die AfD jubelte, Grüne und SPD sind entsetzt. Hastig ließ Merz einen Absatz in seinem Papier unterbringen, der die AfD verteufelt. Die nun ihrerseits beleidigt ist. Die Woche im Bundestag wird spannend: Wer stimmt jetzt noch mit Merz? Die FDP? Das BSW?

Am Mittwoch im Bundestag könnte es zu einem absurden Antragschaos kommen. Vielleicht reicht die Regierung ihr Sicherheitspaket nochmal ein, das der Bundesrat letztes Jahr gestoppt hat. Und die AfD Merz' Fünf-Punkte-Antrag, natürlich ohne das AfD-Bashing darin. Oder sie kramt den "Zustrombegrenzungsantrag" hervor. Soll die Union doch mal erklären, warum sie ihrem eigenen alten Antrag nicht zustimmt.

Was heute noch wichtig ist

80 Jahre Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz: Heute wird weltweit der Opfer des Holocausts gedacht. Bei der zentralen Gedenkfeier in Auschwitz stehen die Überlebenden im Mittelpunkt, rund 50 ehemalige Häftlinge werden bei der Zeremonie dabei sein. Am 27. Januar 1945 befreiten sowjetische Soldaten das deutsche Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz im von der Wehrmacht besetzten Polen. Die Nationalsozialisten hatten rund 1,3 Millionen Menschen in das Lager verschleppt. Etwa 1,1 Millionen wurden getötet, darunter etwa eine Million europäische Juden.