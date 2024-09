Update am Abend: Schüsse in München und Barnier wird Premier

Guten Abend,

München, Karolinenplatz: Die Polizei schießt am Morgen einen Bewaffneten nieder, nachdem der auf die Beamten feuert. Was besondere Sorgen bereitet: In unmittelbarer Nähe befinden sich das NS-Dokumentationszentrum und das Generalkonsulat des Staates Israel. Zum Gedenken an das Münchener Olympia-Attentat am 5. September 1972 war es geschlossen.

Nach Angaben von Polizei und Generalstaatsanwaltschaft gehen die Ermittler von einem versuchten Terroranschlag aus. Landesinnenminister Joachim Herrmann erklärte am Mittag, wenn jemand dort mit einem Gewehr schieße, sei dies mit "hoher Wahrscheinlichkeit kein Zufall". Bayerns Ministerpräsident Markus Söder schließt auch einen Zusammenhang zum Jahrestag des Olympia-Attentats nicht aus. Der sei "möglicherweise gegeben. Es muss noch geklärt werden".

München hat heute kurz den Atem angehalten. Markus Söder, Bayerns Ministerpräsident

Die Ermittlungen zum Motiv des mutmaßlichen Täters liefen noch, so die Polizei. Es handele sich um einen 18-jährigen Österreicher. Laut dem Innenministerium in Wien soll der Mann den Sicherheitsbehörden bereits als Islamist bekannt gewesen sein.

Organisierte Kriminalität: Milliardenschaden

Es ist der höchste Wert der vergangenen zehn Jahre: Kriminelle Banden richten im vergangenen Jahr 2,7 Milliarden Euro Schaden an - doppelt so viel wie im Jahr zuvor. Das geht aus dem "Bundeslagebild Organisierte Kriminalität" hervor. Vor allem im Bereich Cybercrime sind finanziellen Folgen mittlerweile enorm. So verursachte allein eine einzige Bande einen Schaden von 1,7 Millionen Euro, indem sie ihren Opfern Bankdaten entlockte.

Mit Cyberangriffen kämpfen zunehmend auch die deutschen Seehäfen - wenn auch vor einem ganz anderen Hintergrund. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs habe sich die Zahl der Hackerattacken auf den Hamburger Hafen mehr als verhundertfacht, zitiert die Agentur dpa die Hafenverwaltung. Auch die Häfen in Bremerhaven und Wilhelmshaven stehen nach Angaben der Betreiber zunehmend im Fokus von Cyberkriminellen.

Frankreich: Barnier soll Regierung bilden

Knapp zwei Monate ist die Parlamentswahl in Frankreich her, eine Regierungsbildung wegen der schwierigen Mehrheitsverhältnisse nicht in Sicht. Der frühere EU-Politiker Michel Barnier soll es nun richten - Präsident Emmanuel Macron hat den 73-Jährigen zum Premierminister ernannt.

Über Frankreich hinaus bekannt ist Barnier vor allem als ehemaliger EU-Chefunterhändler für den Brexit, was ihm den Ruf als "bester Scheidungsanwalt Europas" einbrachte. Jetzt geht es ums Gegenteil: Zusammenführen. Einfach wird das nicht. Gewonnen hat die Wahl in Frankreich ein Linksbündnis, Barnier ist Konservativer. Der sozialistische Parteichef Olivier Faure schimpft: "Das ist der Höhepunkt der Demokratieverweigerung."

Gespräche über Migration: Merz stellt Ultimatum

Irreguläre Migration stärker begrenzen - darüber reden gerade Regierung, Länder und Union. CDU-Chef Friedrich Merz geht das nach eigenem Bekunden nicht schnell genug: Er fordert bis Dienstag eine "verbindliche Erklärung" von der Ampel, wie Flüchtlinge an der Grenze zurückgewiesen werden können. "Überhaupt nicht hilfreich" findet SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich das Ultimatum. Auch Merz "sollte daran interessiert sein", mögliche Zurückweisungen von Flüchtlingen "rechtssicher" auszugestalten, sagte er.

Nahost: Baerbocks elfte Reise

Nach Angaben der US-Regierung steht ein Gaza-Deal zu 90 Prozent - aber 90 sind nicht 100: Neben der israelischen Truppenpräsenz seien auch die Bedingungen für einen Austausch von israelischen Geiseln in der Hand der Hamas und palästinensischen Häftlingen nicht gänzlich geklärt, heißt es. Noch kein Durchbruch also, stattdessen weiterhin Sorgen um eine weitere Eskalation in Nahost.

Vor diesem Hintergrund ist Außenministerin Annalena Baerbock aktuell in der Region unterwegs. Auf dem Programm ihrer mittlerweile elften Nahost-Reise standen und stehen Gespräche in Saudi-Arabien, Jordanien und Israel. Weder für Gaza noch die Lage im Westjordanland gebe es "eine militärische Lösung", mahnte die Grünen-Politikerin vor Abflug.

Paralympics 2024 in Paris

Sportschützin Natascha Hiltrop holt als erste deutsche Teilnehmerin ihr zweites Gold bei diesen Paralympics. Die 32-Jährige siegt auch in der offenen Startklasse SH1 über 50 Meter liegend.

Weitspringerin Nele Moos gewinnt völlig überraschend die Silbermedaille. Die 22-Jährige aus Duisburg springt dreimal persönliche Bestweite und verbessert ihren Spitzenwert um ganze 20 Zentimeter auf 5,13 Meter. Gold geht an die Ungarin Luca Ekler.

Rad-Weltmeisterin Annika Zeyen-Giles gewinnt im Straßenrennen wie bereits im Einzelzeitfahren die Bronzemedaille. Die 39-Jährige aus Bonn muss sich am verregneten Donnerstagmorgen auf dem 28,3 Kilometer langen Kurs nur der Australierin Lauren Parker und Jennette Jansen aus den Niederlanden geschlagen geben.

