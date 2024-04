Update am Morgen: Alle Wege führen nach Osnabrück

Guten Morgen,

Dessen Bestialität droht - auch wegen seiner inzwischen langen Dauer - immer wieder aus dem Blickfeld zu geraten. Zumindest bis wieder eine neue düstere Facette ans Licht kommt. So wie jene, die unser Kollege Arndt Ginzel recherchiert hat: Dass Russland junge Männer aus anderen Ländern anlockt, etwa aus Indien, ihnen dann aber nicht die in Aussicht gestellte Arbeitsstelle präsentiert, sondern sie an die Front zwingt. Nicht selten an die vorderste Front, mit maximalem Todesrisiko.

Dies ist eines unserer Themen heute bei frontal , ab 21 Uhr. Ein weiteres spielt im Emsland. Dort soll künftig Uran für Atomkraftwerke sowjetischer Bauart weiterverarbeitet werden. Und zwar - ganz so, als gäbe es den russischen Angriffskrieg gar nicht - in Kooperation mit einem russischen Staatsunternehmen. Weshalb sogar die Sorge im Raum steht, dass russische Atomwaffen-Spione quasi mit Einladung nach Deutschland kommen könnten.

Lage im Nahost-Konflikt

Was heute noch wichtig ist

Demos in der Walpurgisnacht: Vor dem Tag der Arbeit am 1. Mai wird traditionell in der Walpurgisnacht demonstriert. In Berlin wollen linke Gruppen unter anderem durch Wedding ziehen. In den vergangenen Jahren war es bei den Demonstrationen wiederholt zu Ausschreitungen gekommen.