Update am Morgen : In welche Richtung steuert Polen?

Irans Präsident - USA gießen bei Krieg in Ukraine "Öl ins Feuer": Der iranische Präsident Ebrahim Raisi hat in einer Rede während der UN-Generaldebatte in New York den USA vorgeworfen, im Krieg in der Ukraine "Öl ins Feuer" zu gießen. Die USA schürten Spannungen und Gewalt, "um die europäischen Länder zu schwächen".