Update am Morgen: Putins deutsche Söldner

Aber nach dem Spiel ist vor dem Spiel - und die Konflikte der Gegenwart werden durch ein fröhliches Fußballfest nur kurz kaschiert. So machen sich Sicherheitsexperten große Sorgen über deutsche Söldner, die für Wladimir Putin Krieg in der Ostukraine führen - und nach Deutschland zurückkehren. "Wenn diese 'Kämpfer' zurückkommen aus ihrem völkerrechtswidrigen Einsatz, sind sie in der Regel traumatisiert oder kriminalisiert oder beides. Und das kann oder wird ein großes innen- und sicherheitspolitisches Problem werden", erklärt Roderich Kiesewetter (CDU), stellvertretender Vorsitzender des Parlamentarischen Kontrollgremiums für die Nachrichtendienste.