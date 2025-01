Update am Abend: Nachwehen der Silvesternacht

Guten Abend,

haben Sie noch "zwischen den Jahren"-Zeit oder hat Sie der Alltag am 2. Januar schon wieder eingeholt? Was in der Welt so passiert ist, finden Sie jedenfalls hier zusammengefasst:

Bilanz aus der Böllernacht

In Berlin werden die Nachwehen der Silvesternacht diskutiert: Leichtsinn mit Feuerwerk hat mindestens fünf Männer das Leben gekostet. Zahlreiche Menschen erlitten teils schwere Verletzungen. Allein im Unfallkrankenhaus Berlin (UKB) mussten 35 Menschen wegen Feuerwerksverletzungen behandelt werden. In Rostock wurde ein zehnjähriges Kind ins Krankenhaus gebracht, weil ein Böller unmittelbar vor seinem Gesicht explodierte.

Besonders verheerende Wirkung hatten selbstgebaute Sprengsätze und illegale Kugelbomben. In Berlin-Schöneberg wurden durch illegale Kugelbomben Häuserfassaden und Autos beschädigt, 36 Wohnungen sind unbewohnbar. Auch Polizei- und Rettungskräfte wurden angegriffen.



Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) fordert nun schärfere Waffengesetze von der Bundesregierung. Insbesondere für Schreckschuss-, Reizgas- und Signalwaffen sollte künftig ein kleiner Waffenschein mit Sachkundenachweis erforderlich sein. Ein generelles Böllerverbot lehnt er jedoch ab, da die Mehrheit der Berliner friedlich feierte.

Für Kugelbomben, auch Feuerwerkskugeln genannt, braucht es übrigens gar keine neuen Gesetze: Sie unterliegen in Deutschland strengen gesetzlichen Bestimmungen und sind in der Regel nach dem Sprengstoffgesetz der Kategorie F4 (Großfeuerwerk) zugeordnet. Das bedeutet, dass sie ausschließlich von Personen mit entsprechender Fachkunde und behördlicher Erlaubnis verwendet werden dürfen.

Wie konnte es zu dem Attentat in New Orleans kommen?

Auch die Ereignisse in der Bourbon Street in New Orleans haben uns heute nochmal beschäftigt. Nach dem Anschlag mit mindestens 15 Todesopfern und zahlreichen Verletzten ermitteln die Behörden weiter zu dem offenbar islamistischen Attentäter und möglichen Komplizen.

Eigentlich ist der Ort des Anschlags von New Orleans mit Pollern geschützt. Doch diese waren ausgerechnet in der Silvesternacht nicht im Einsatz. Sie sollten in Vorbereitung auf den Super Bowl, den New Orleans Anfang Februar ausrichtet, ausgetauscht werden.



Der mutmaßliche Attentäter wurde mittlerweile vom FBI als der 42-jährige US-Bürger Shamsud-Din Jabbar identifiziert. Er stamme aus Texas und war dort offenbar als Immobilienmakler tätig. Früher war er Soldat der US-Armee, in der er jahrelang als IT-Spezialist diente.

Jabber soll finanzielle Probleme gehabt haben und sei "vom IS inspiriert" gewesen. In seinem Wagen fanden die Ermittler eine Flagge der Dschihadistenmiliz. Auch soll er kurz vor der Tat Videos im Netz veröffentlicht haben, die seine Sympathie für die Terroristen belege.

Was ändert sich 2025 in Deutschland?



Wie jedes Jahr stehen auch 2025 Änderungen an: Einiges wird teurer wie die Krankenkasse, das Deutschlandticket und das Briefporto. Der CO2-Preis erhöht sich wie geplant weiter von 45 auf 55 Euro pro Tonne. Dafür steigen auch der Mindestlohn, Pflegeleistungen und die Rente. Was noch an Änderungen auf uns zukommt, hat meine Kollegin Ebba Petzsche für Sie zusammengetragen:

Und wenn Sie sich direkt mit einer Änderung beschäftigen wollen: Zum Jahreswechsel sind die Beiträge der meisten gesetzlichen Krankenkassen gestiegen. Ein Wechsel ist möglich, aber nicht immer sinnvoll. Hier haben wir zusammengefasst, worauf man achten sollte:

Was heute im Ukraine-Krieg passiert ist

Kritik an Aufstellung ukrainischer Brigaden: Militärexperten und Aktivisten werfen der ukrainischen Führung Fehler bei der Aufstellung des Militärs vor, insbesondere das Verschieben von Personal und Mangel an Material. Militärexperten und Aktivisten werfen der ukrainischen Führung Fehler bei der Aufstellung des Militärs vor, insbesondere das Verschieben von Personal und Mangel an Material.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine

Weitere Schlagzeilen

Flughafen und Airline in Südkorea durchsucht: Nach dem tödlichen Flugzeugunglück ist im Durchsuchungsbefehl von fahrlässigem Handeln mit Todesfolge die Rede.

Kartellamt untersucht Strompreisschwankungen: Ausschläge an Strombörse sollen genauer unter die Lupe genommen werden

Sendeverbot für Al-Dschasira im Westjordanland: Auf Anordnung der Autonomiebehörde

Ein Lichtblick



Norwegen scheint die Wende beim Umstieg auf E-Autos geschafft zu haben. Bei den Neuwagen ist nur jeder Zehnte ein Verbrenner. Die Regierung setzt auf Anreize statt Verbote. Damit ist das Land fast an seinem Ziel, ab 2025 nur noch Elektroautos neu auf die Straßen zu bringen.

Kaum Verbrenner bei Neuwagen: Norwegen bei Elektroautos fast am Ziel

Zahl des Tages

46,1 Millionen. So viele Menschen sind 2024 in Deutschland einer bezahlten Arbeit nachgegangen. Das waren so viele Erwerbstätige wie noch nie seit der deutschen Vereinigung im Jahr 1990. Jedoch wuchs die Beschäftigung nur noch in Dienstleistungsbereichen, während sie im Bau und im produzierenden Gewerbe sank. Im neuen Jahr erwarten Fachleute mehr Arbeitslose.

Rekordniveau im Jahr 2024: Höchste Erwerbstätigenzahl seit 1990

Gesagt



Die Parteien trauen den Wählerinnen und Wählern nicht die Wahrheit zu. Und sie überbieten sich mit Wahlversprechen. „ Marcel Fratzscher, DIW-Chef

Die Parteien wollen Wähler im Wahlkampf mit ihren Versprechen "hinters Licht führen", sagt Ökonom Marcel Fratzscher, Chef des Deutschen Wirtschaftsforschungsinstituts DIW. Er fordert zudem, Schulden nicht nur negativ zu sehen.

Wahlkampf zur Bundestagswahl: Ökonom wirft Parteien falsche Versprechen vor

Streaming-Tipps für den Feierabend

Jedes Jahr nach Silvester freue ich mich auf die Naturdokus im ZDF, so auch 2025: Vom Elefanten bis zur Fledermaus, vom Delfin bis zum Tiger - die Dokureihe "Säugetiere" zeigt die Wunderwelt der Tiere, wie ich sie noch nie gesehen habe. (Sechs Folgen á 43 min)



"Uncharted" dem Abenteurer Sully auf der Jagd nach einem legendären Seefahrerschatz an, der schon Nates seit Langem verschollenen Bruder faszinierte. Naturgemäß hat es nicht nur das Duo auf das Gold abgesehen, wobei die Grenzen zwischen Freund und Feind bald verschwimmen. Die Suche nach dem Schatz wird zum Wettlauf um die ganze Welt. (111 min, verfügbar bis 06.01.2025) Wir haben aber auch Spielfilm-Highlights für die nächsten Tage: Der junge Gelegenheitsdieb Nate schließt sich im Kinoabenteuerfilmdem Abenteurer Sully auf der Jagd nach einem legendären Seefahrerschatz an, der schon Nates seit Langem verschollenen Bruder faszinierte. Naturgemäß hat es nicht nur das Duo auf das Gold abgesehen, wobei die Grenzen zwischen Freund und Feind bald verschwimmen. Die Suche nach dem Schatz wird zum Wettlauf um die ganze Welt. (111 min, verfügbar bis 06.01.2025)



