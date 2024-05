Update am Abend: Xi in der EU und Putin droht - der Tag

Israels Armee hat begonnen, Zivilistinnen und Zivilisten aus der Stadt Rafah im Süden des Gazastreifens zu evakuieren . Dort wird ein Militäreinsatz der israelischen Armee erwartet. Die Menschen sollen sich in das einige Kilometer nördlich gelegene Al-Mawasi-Lager am Mittelmeer begeben, so das Militär. Nach ZDFheute-Informationen betrifft die Evakuierung rund 100.000 Menschen.