Mann in U-Haft: 19-Jährige tot in Kofferraum entdeckt

Einsatzkräfte der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg ermitteln in der Tiefgarage eines Baumarkts. Dort war Passanten ein Auto mit eingeschlagener Scheibe aufgefallen.

Nach dem Fund einer toten Frau im Kofferraum eines Autos sitzt der festgenommene Verdächtige wegen Totschlagverdachts in Untersuchungshaft.

Die Ermittler vermuten, dass der 55-Jährige die 19-Jährige getötet hat. Die Tat habe er bei seiner Vernehmung allerdings nicht gestanden, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Regensburg am Montag. Wodurch die junge Frau starb, wollte der Sprecher mit Verweis auf Täterwissen nicht verraten. Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt.

Verdächtiger ist Ex-Freund des Opfers

Polizisten hatten die Tote am Samstag in einer Tiefgarage in Regensburg im Kofferraum eines Autos entdeckt. Die junge Frau stammt aus dem oberpfälzischen Landkreis Cham, wann genau sie starb, ist bisher unbekannt.