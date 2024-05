Messerangriff in Australien: Polizei erschießt Teenager

In Australien hat die Polizei einen "radikalisierten" 16-Jährigen erschossen, der mit einem Messer einen anderen Menschen in Perth verletzt haben soll.

Notruf: Mann rennt mit Messer auf Parkplatz herum

Erst im April wurden in einem belebten Einkaufszentrum in der australischen Stadt Sydney mehrere Menschen niedergestochen.

Verletzter Mann in kritischem, aber stabilem Zustand

Der Mann, dem in den Rücken gestochen wurde, sei in "kritischem", aber stabilem Zustand, sagte der Polizeichef. Der jugendliche Angreifer habe psychische Probleme, aber auch Probleme mit Radikalisierung gehabt. In den vergangenen Jahren hatte er demnach Teil an einem Programm gegen extremistische Gewalt teilgenommen. Die Polizei erklärte, sie wisse bisher nicht, was den Angriff ausgelöst haben könnte.