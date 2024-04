London: Mann nach Angriffen mit Schwert verhaftet

Die Londoner Polizei hat einen Mann mit einem Schwert festgenommen, nachdem Berichten zufolge mehrere Menschen verletzt worden sein sollen. Die Polizei sei am Morgen alarmiert worden, teilte die Metropolitan Police mit. Ihnen sei gemeldet worden, dass ein Fahrzeug in ein Gebäude im östlichen Stadtteil Hainault gefahren sei.

London: 36-Jähriger attackierte wohl Passanten und Polizisten

"Es wurde berichtet, dass mehrere Menschen niedergestochen wurden", so die Polizei des Bezirks Redbridge. Der Verdächtige habe womöglich Menschen in der Öffentlichkeit und zwei Polizeibeamte angegriffen. "Wir warten noch auf Informationen zum Zustand derjenigen, die verletzt wurden", hieß es in der Polizeimitteilung.