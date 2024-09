Die Wahl-Ergebnisse von der Landtags-Wahl in Brandenburg

Die SPD gewinnt mit Minister-Präsident Dietmar Woidke die Wahl in Brandenburg.

Die Partei SPD hat die Landtags-Wahl in Brandenburg gewonnen. Das bedeutet, die SPD hat die meisten Stimmen bekommen.

Der Landtag vertritt alle Menschen in Brandenburg. Der Landtag macht zum Beispiel die Gesetze und Regeln für Brandenburg. Wer wählen geht, trifft eine wichtige Entscheidung. Mit meiner Stimme sage ich: Diese Politiker sollen meine Interessen vertreten. Die gewählten Politiker arbeiten für 5 Jahre im Landtag. Dann ist die nächste Landtags-Wahl.

Das ist der Landtag in Brandenburg

Die Ergebnisse der Wahl werden in Prozent angegeben.

Prozent heißt: ein Teil von 100. Das bedeutet, wenn 50 von 100 Menschen derselben Partei ihre Stimme geben, hat die Partei die Hälfte aller Stimmen bekommen. 25 Prozent bedeutet: Das ist ein Viertel, also 25 Teile von 100 Teilen.

So viele Stimmen haben die Parteien in Brandenburg bekommen

CDU : 12,1 Prozent CDU ist die Abkürzung für C hristlich D emokratische U nion

Das bedeuten die Wahl-Ergebnisse

Es haben noch nie so viele Menschen bei einer Landtags-Wahl in Brandenburg mitgemacht. Die Wahl-Beteiligung war 72,9 Prozent.

Die SPD hat die meisten Stimmen bekommen. Die SPD regiert seit 1990 in Brandenburg. Der Chef der Partei heißt Dietmar Woidke.

Die AfD liegt bei den Wahlen auf Platz 2. Die AfD war in Umfragen vor der Wahl lange auf Platz 1.

Das BSW war zum ersten Mal bei der Landtags-Wahl in Brandenburg dabei. Es liegt auf Platz 3.

Die CDU liegt auf Platz 4. Das war das schlechteste Ergebnis für die CDU bei Wahlen in Ost-Deutschland seit 1990.

Die Parteien Grüne, Linke, FDP und BVB/Freie Wähler haben weniger als 5 Prozent bekommen. Sie haben auch nicht in einem Wahlkreis gewonnen und kein Direkt-Mandat. Das heißt: Sie sind nicht im Landtag.

Wer wird in Brandenburg regieren?

In Brandenburg regiert zurzeit eine Koalition. Eine Koalition ist: Ein Zusammenschluss von zwei oder mehr Parteien. Die Parteien arbeiten zusammen, um zu regieren. Die SPD in Brandenburg regierte bisher mit den Parteien CDU und Grüne zusammen.

Welche Partei bekommt wie viele Sitze?

So viele Sitze haben die Parteien:

Experten denken, dass die Bildung der neuen Regierung schwierig wird. Denn: Die SPD will nicht mit der AfD zusammenarbeiten. Die SPD kann mit dem BSW eine Mehrheit bilden.

Minister-Präsident Dietmar Woidke sagte: Er will zuerst mit der CDU sprechen.

Aber: Die beiden Parteien hätten zusammen keine Mehrheit.

Die CDU möchte Gespräche führen, will aber nach der Wahl eher in die Opposition gehen.