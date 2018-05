DEB-Team nach Penaltykrimi im Viertelfinale

Auch 2010 hatte die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) ein Alles-oder-nichts-Spiel um den Viertelfinaleinzug zu bestehen. Damals hatte das Team die Slowakei mit 2:1 und später im Viertelfinale die Schweiz mit 1:0 besiegt. Wie vor sieben Jahren kam es auch diesmal wieder zu einer Zitterpartie. Das Spiel erinnerte verheerend an den 3:2-Sieg im vergangenen September, als die DEB-Auswahl mit sieben NHL-Profis ebenfalls gegen Lettland in Riga im Entscheidungsspiel die Olympia-Qualifikation geschafft hatte.



«Es wird wieder ein Fight wie in Riga werden. Wir dürfen uns keine leichten Fehler erlauben», hatte Sturm vorhergesagt und gefordert: «Die Jungs sollen locker sein und Spaß haben.» Vor dem Match hatte der Bundestrainer im Vergleich zum 4:1 am Samstag gegen Italien dann alle Sturmreihen umgestellt. «Wir waren mit einigen Reihen nicht so zufrieden», begründete Sturm dies bei Sport1.