Feuer in Kräuterfabrik im bayerischen Abtswind

Die Feuerwehr löscht einen Brand in einem Gebäude einer Firma für Kräuter- und Früchteteemischungen in Unterfranken.

In einem Produktionsgebäude einer Firma für Kräuter- und Früchteteemischungen in Unterfranken ist ein Feuer ausgebrochen. Von den dort etwa zehn eingesetzten Mitarbeitern sei niemand verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher.

Ein Feuerwehrmann habe sich bei dem Einsatz allerdings an der Schulter verletzt, Details dazu waren zunächst nicht bekannt. Auch zur möglichen Brandursache und der Schadenshöhe gab es zunächst keine Angaben.

Auch in einer Bar in Herford in Nordrhein-Westfalen war kürzlich ein Brand ausgebrochen. Die Einsatzkräfte waren mit einem Großaufgebot im Einsatz. Es gab keine Verletzten.

07.07.2024 | 0:16 min