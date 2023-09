Greenpeace hat bereits am Samstag (2. September) in München am Stachus ein riesiges Straßenbild mit Kreidefarben gemalt. Für Sonntag (3. September) will sich Greenpeace mit Gruppen wie Attac, Bund Naturschutz oder der Deutschen Umwelthilfe an einem Aktionsbild in der Maximilianstraße beteiligen.