Die Bettwanze sorgte ab Sommer 2023 in Frankreich für einige Turbulenzen. Auch in Deutschland begab man sich daraufhin auf die Suche nach dem ungeliebten Parasiten.

Paris: Hysterie in Onlinediensten

Das Thema sei "in den Onlinediensten aufgeblasen worden durch Konten, die mit Russland in Verbindung stehen", sagte Europaminister Jean-Noël Barrot zu Monatsbeginn dem Sender TF1. Sie hätten das Ziel, die öffentliche Unterstützung für die Ukraine zu untergraben.

Die nachtaktiven Krabbeltiere, die sich von menschlichem Blut ernähren, hatten in Frankreich nach dem Ende der Sommerferien 2023 enorme Aufmerksamkeit in Onlinediensten und schließlich auch in internationalen Medien bekommen. Aus Zügen, Kinos und anderen Orten meldeten Menschen verstärkt vermeintliche oder tatsächliche Bettwanzen - oft begleitet von entsprechenden Fotos der Parasiten.

... sind vier bis acht Millilmeter große, nachtaktive Insekten, die sich im Hellen in Gruppen zusammentun und in engen Spalten verstecken. Im Dunkeln kommen sie heraus und ernähren sich vom Blut schlafender Menschen und im seltenen Fall auch von Tieren. Dabei folgen sie der Körperwärme, dem ausgestoßenen Kohlendioxid und dem Körpergeruch der Schlafenden . Das Blutsaugen kann drei bis zehn Minuten dauern; währenddessen setzen sie ein Sekret ab, das zeitverzögert nach bis zu zehn Tagen einen starken Juckreiz auslösen kann.

Sorge in Paris vor den Olympischen Spielen

Die "New York Times" bescheinigte den Franzosen wegen ihrer Bettwanzen-Panik eine "kollektive Post-Covid-Psychose". Vor den Olympischen Spielen in Paris dieses Jahr machten sich jedoch selbst Minister der französischen Regierung Sorgen um die angebliche Plage.

In Deutschland bat Viktor Hartung als Folge der angeblichen Pariser Schädlinge um tatkräftige Mithilfe der Bevölkerung in Sachen Bettwanze. Hartung ist Wissenschaftler am Naturkundemuseum des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe in Münster. Die Menschen sollten ihm für die Forschung Fotos schicken oder eingefrorene Exemplare des Parasiten in die Post packen.