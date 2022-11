Niemand in diesem Land solle Angst um sein Leben haben müssen, weil er eine Migrationsgeschichte habe, so Aminata Touré (Grüne), Integrationsministerin in Schleswig-Holstein. Auch Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) warnt, dass sich ein solches Ereignis der Vergangenheit, gerade in Zeiten, in denen viele Menschen nach Deutschland flüchteten, keinesfalls wiederholen dürfe.