In der Region gingen an einem Tag mehr als 600 Liter Regen pro Quadratmeter nieder, wie die Staatsregierung von São Paulo mitteilte. Das sei mit der meiste in so kurzer Zeit in Brasilien gemessene Niederschlag. Allein in Bertioga seien es 687 Liter gewesen. Gouverneur Tarcisio de Freitas sagte, er habe beim Militär Hilfe angefordert. Zwei Militärflugzeuge mit Rettungsteams würden in die Region entsandt.