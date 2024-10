Brett- oder Gesellschaftsspiel: Welches Spiel zu Ihnen passt

Jedes Jahr im Oktober treffen sich Tausende Spielebegeisterte bei der Spielemesse in Essen.

Die Branche boomt, seit Jahren steigt der Umsatz bei Brettspielen, Puzzles und Tauschkarten. Allein in Deutschland erscheinen laut dem Branchenverband Spieleverlag jedes Jahr mehr als 1.500 neue Brettspiele. Da fällt es schwer, den Überblick zu behalten und sich zu entscheiden.

Welche Spiele passen zum eigenen Spielgefühl?

In der Grafik finden Sie aktuelle Spieletipps für verschiedene Spielertypen - tippen Sie auf die Punkte.

Als Grundlage für die Auswahl dienten die Gewinner und Nominierten des deutschen Kritikerpreises "Spiel des Jahres" sowie die Einordnung von Spieleforscher Jens Junge, Direktor des Instituts für Ludologie in Berlin.

Menschen spielen von Geburt an

Das Spielen werde uns allen schon in die Wiege gelegt, sagt Junge.

Jedes Kind lernt die Welt spielend kennen. Spielen ist ein Dialog mit der Welt. Ich fange an, explorativ zu spielen. Ich fange an, die Welt irgendwie begreifen zu wollen.

Würfel, Karten, Puzzle, Rätsel- und Strategiespiele: Heute öffnet in Essen die weltgrößte Publikumsmesse für Brettspiele. Was sind die neusten Trends?

Wie sich die moderne Brettspieleszene entwickelt hat

Spieleclubs und -vereine gebe es heute in fast jeder Stadt, so Junge. Begonnen habe die moderne Entwicklung von Gesellschaftsspielen Ende der 1960er-Jahre, als die ersten Taktik- und Strategiespiele für Erwachsene produziert wurden. Es bildeten sich schnell Zusammenschlüsse von Spielekritikern, Magazine sowie die erste deutsche Spielemesse in Essen Anfang der 1980er-Jahre.