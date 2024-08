"Mensch ärgere dich nicht": Wie das Spiel zum Erfolg wurde

Und gerade in dieser Einfachheit liegt vermutlich auch das Erfolgsgeheimnis des Spiels: "Mensch ärgere dich nicht"(Fans nennen es "MÄDN")ist eines der meistverkauften Gesellschaftsspiele überhaupt. Mehr als 100 Millionen Exemplare wurden nach Angaben von des Herstellers, Schmidt Spiele Berlin bisher auf den Markt gebracht.

"Mensch ärgere dich nicht": Überraschender Erfolg für Erfinder

Erfunden wurde der Dauerbrenner von Josef Friedrich Schmidt. Dass das Spiel so ein Erfolg werden würde, hatte der Unternehmer vermutlich gar nicht erwartet, als er das Spiel in seiner kleinen Werkstatt in München entwickelte.