Auch in Deutschland ist Gaming beliebt - der Standort ist für Entwickler aber ein schwieriges Umfeld.

Für viele war es eines der Highlights auf der Spielemesse Gamescom in Köln vergangene Woche: das Remake des deutschen Kult-Rollenspiels Gothic. Das Original aus dem Jahr 2001 war ein Pionier des sogenannten Open-World-Genres, erinnert sich Kai Rosenkranz, der damals die Musik komponiert hat:

Die Spielenden wurden als Neulinge ohne Führung wortwörtlich in diese ungewöhnlich düstere, rotzige Fantasy-Welt geworfen und sie konnten diese auf eigene Faust und auf eigene Weise ergründen und gestalten.

Zwischen 20 und 40 Leute hatten einige Jahre an dem Spiel gearbeitet, im Bochumer Studio Piranha Bytes. Rosenkranz erinnert sich vor allem an die kreative Freiheit damals: "Jeder hatte die Freiheit, in verschiedene Disziplinen hineinzuschnuppern und sich vielseitig einzubringen. Diese Möglichkeit habe ich damals sehr genossen und vieles für mich ausprobieren können."