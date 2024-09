Gaming-Tipps: "Astro Bot" und "Black Myth: Wukong" im Test

Menschen in Japan lieben Maskottchen, "Yuru Chara" genannt. Sie geben vielen Präfekturen ein freundliches Gesicht, sowie Schulen, Polizeipräsidien und sogar Gefängnissen. Kein Wunder also, dass Videospiel-Konsolen aus Japan meist auch eine zentrale Figur haben, die ihnen ein unverwechselbares Image verpasst. Nintendo hat den geschickten Klempner Super Mario, Sega - die bis 2001 auch Konsolen hergestellt haben - hat den blitzschnellen Igel Sonic. Doch was hat Sony? Deren PlayStation-Konsolen gibt es seit 1994 und sie haben den Markt in fast jeder Generation dominiert. Ein Maskottchen hatte die PlayStation jedoch nie wirklich. Das ändert sich nun.