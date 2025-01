Cannabis per Online-Bestellung direkt nach Hause geliefert: Was klingt wie eine Kiffer-Fantasie, ist inzwischen ein boomendes Geschäftsmodell. Doch das hat seine Schattenseiten.

Neues "Canna-Business" zieht dubiose Geschäftsleute an

Doch wegen dubioser Geschäfte ist der Unternehmer auch in den Blick der Behörden geraten: Weil Ansay über sein Portal in der Vergangenheit auch Krankenscheine und Corona-Testzertifikate ohne Arztgespräch ausstellen ließ, ermittelt die Staatsanwaltschaft Hamburg gegen ihn.

Cannabis ist seit Legalisierung ein Arzneimittel

Rezepte für das Cannabis können auch von Ärzten im EU -Ausland ausgestellt werden. So verdient auf den Portalen ein ganzes Netz an Medizinern an dem neuen Grasgeschäft mit: Für das Ausstellen der Rezepte verlangen sie eine Gebühr.

In der neuen Folge des ZDF-Dokuformats " Die Spur " decken Maike von Galen, Benjamin Braun und Klaus Jansen auf, wie das Geschäft mit Medicinal-Cannabis boomt und Ärzte und Apotheken daran fleißig mitverdienen. Die Doku " Gras online kaufen: Das große Cannabusiness von "Dr. Ansay" & Co " können Sie am 15. Januar um 22:45 Uhr im ZDF sehen oder jederzeit in der ZDF-Mediathek.

Suche nach einer Ärztin aus Österreich

Die Ärztin stellte solche Rezepte den Recherchen zufolge nicht nur an für sie unbekannte Patienten aus. An der von ihr angegebenen Adresse in Brandenburg fanden die Reporter auch keine Praxis. Und: In Österreich, wo die Ärztin eine Praxis besitzt, ist das Verschreiben von Cannabis nicht legal - auch nicht an deutsche Patienten.