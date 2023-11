Alternative KI-Chatbots: Welche Firmen ChatGPT herausfordern

Microsoft: Finanzier vom Hype-Programm ChatGPT

Der Hype-Auslöser ChatGPT wurde von der Firma OpenAI entwickelt, an der sich Microsoft für zehn Milliarden Dollar knapp die Hälfte der Anteile gesichert hat. Der Software-Konzern bindet diese Technologie unter anderem in seine Suchmaschine Bing ein.

Das kalifornische Unternehmen Open AI startete mit dem Programm ChatGPT als gemeinnützige Organisation. Heute investiert Microsoft Milliarden und hofft auf Wettbewerbsvorteile. 31.01.2023 | 0:53 min

Google schickt Chatbot Bard ins Rennen

Der drohenden Konkurrenz durch ChatGPT setzt Google "Bard" entgegen , das auf einer ähnlichen Technologie basiert. Damit will die Tochter des Konzerns Alphabet die eigene Internet-Suche verbessern und die bislang unangefochtene Spitzenposition in diesem Bereich verteidigen.

Die KI-Software ChatGPT kann Texte verfassen, die schwer von menschgemachten zu unterscheiden sind. Die Linke fordert, Schulen mit dieser Herausforderung nicht allein zu lassen. 29.01.2023 | 1:38 min

Meta will mit KI "LLaMa" auftrumpfen

Viel Konkurrenz aus China: Baidu, Tencent und Alibaba

Die chinesische Regierung betont das Potenzial dieser Technologie und signalisiert, Entwicklern große Freiheiten lassen zu wollen. Der chinesische Google-Rivale Baidu bringt "Ernie" an den Start. Baidu arbeitet seit 2019 an dieser Technologie und will sie Insidern zufolge ab März 2023 sukzessive in seine Internet-Suche integrieren.