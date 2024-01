Thronwechsel in Dänemark: Parlament begrüßt König Frederik

In seiner neuen Rolle: König Frederik X. im dänischen Parlament in Kopenhagen. Quelle: Reuters

Da saß sie nun, in der zweiten Reihe. Es war ein ungewohnter Platz für Margrethe, die 52 Jahre an der Spitze der dänischen Monarchie stand. Seit gestern nimmt diese Position nun ihr Sohn Frederik ein . Erstmals in seiner neuen Rolle besuchte der König das Parlament in Kopenhagen.

Auf den Ausruf "Lang lebe Seine Majestät König Frederik X." durch Parlamentspräsident Søren Gade antwortete das Parlament feierlich mit einem einstimmigen neunfachen "Hurra!".

Margrethe ein letztes Mal im Parlament gewürdigt

Freudentränen, wie gestern, flossen im Parlament nicht. Die abgetretene Königin Margrethe zeigt sich gerührt, als Ministerpräsidentin Mette Frederiksen ihre Regentschaft noch einmal würdigt. Insgesamt ist es eine eher formelle Veranstaltung. Im Mittelpunkt steht die Ansprache von Frederik X., die Ministerpräsidentin Mette Frederiksen vor dem dänischen Parlament Folketing für den König verlas.

Die Liebe der Königin zum ganzen Königreich wurde erwidert. Frederik X., König von Dänemark

Warum Frederik X. seine Rede nicht selbst vorträgt? Eine der zahlreichen Traditionen, die die dänische Monarchie mit sich bringt. Ein König spricht nie im Parlament. Das verdeutlicht die Trennung zwischen dem Königshaus und dem Parlament.

Kritik an der dänischen Monarchie blieb aus

Rund 300.000 Dänen jubelten der Königsfamilie zum Thronwechsel zu . Diese Party-Stimmung hielt auch einen Tag später noch an. Wieder wedelten Dänen mit Flaggen der Königsfamilie zu, als diese am Vormittag im Nieselregen ins dänische Parlament lief. Die großen TV-Sender übertrugen auch die wenig pompöse Parlamentssitzung live.

Kritik am Könighaus war auch am Montag in Dänemark nur ganz verhalten zu spüren. Abgeordnete der monarchiekritischen Linkspartei blieben dem Empfang nach dem offiziellen Teil im Parlament fern. Mehr Protest blieb aus. Das liegt wohl auch an der hohen Zustimmung zur Monarchie in Dänemark. Der neue König - und vor allem seine Frau Mary - knüpfen an die hohen Beliebtheitswerte von Königin Margrethe an.

Eine starke Königin und ein gefühlvoller König

Frederik X. gilt als moderner König, der Gefühle zeigt - wie zuletzt am Sonntag, als er auf dem Balkon von Christiansborg vor tausenden Dänen den Freudentränen freien Lauf ließ. In seinem vorigen Amt als Kronprinz widmete sich Frederik X. vor allem dem Kampf gegen den Klimawandel - dieses Engagement will er fortsetzen.

Das dänische Staatssystem Dänemark hat ein repräsentatives parlamentarisches Staatssystem. Die politische Macht liegt bei den Abgeordneten im Parlament. Es gibt in Dänemark eine Regierungschefin (Ministerpräsidentin) und einen Staatsoberhaupt (König). Welche Rolle spielt der dänische König? Der König muss formell die Gesetze unterschreiben, damit diese Gültigkeit erlangen. Die Ministerpräsidentin und der Außenminister informieren den König regelmäßig über die politische Lage. Jedoch nimmt der König keinen Einfluss auf die Tagespolitik und äußert sich nicht öffentlich zu politischen Fragen. Eine weibliche Königin Eine Verfassungsänderung von 1953 ermöglichte die weibliche Thronfolge. Erste Königin wurde 1972 Margrethe II. Seit einem Referendum im Jahr 2007 sind Frauen und Männer bei der Thronfolge gleichberechtigt.

Neben ihm wird Königin Mary eine starke Rolle in der Öffentlichkeit zugetraut. Der Schwerpunkt ihrer Arbeit als Königin wird vermutlich an ihre vorige Tätigkeit anknüpfen. Mary gründete in der Vergangenheit eine nach ihr benannte Stiftung, die sich dem gesellschaftlichen Zusammenhalt widmet.

18-Jähriger an der Spitze der Thronfolge

Mit Spannung wird erwartet, welche Rolle ihr gemeinsamer Sohn, Kronprinz Christian, in den kommenden Monaten übernimmt. Der 18-Jährige erschien am Sonntag und am Montag bei der Proklamation geübt in den royalen Abläufen. Darin ähnelt er seinem Vater König Frederik X., der auch schon als Jugendlicher königliche Aufgaben übernahm. Nun steht bei ihm aber erstmal das Abitur an.

Die drei jüngeren Kinder Isabella, Vincent und Josephine werden zu Rittern des höchsten Ordens Dänemarks - dem Elefantenorden.

Was macht Königin Margrethe jetzt?

Eine Königin in Rente, damit haben die Dänen nicht viel Erfahrung. Dass eine Königin in Dänemark zu Lebzeiten abdankt, ist nicht üblich. Bisher bekannt ist, dass Margrethe die stellvertretende Herrschaft übernimmt. Das bedeutet, dass sie König Frederik X. vertreten kann, wenn dieser und auch Kronprinz Christian etwa durch eine Auslandsreise verhindert sind. Eine Eventualität.

Langweilig wird Margrethe aber sicher nicht. Vielleicht findet sie mit ihren 83 Jahren nun mehr Zeit, um ihren Hobbys wie etwa der Gestaltung von Bühnenbildern und Kostümen nachzugehen.