Frederik X. zum König von Dänemark ernannt

In Kopenhagen begrüßen tausende Royal-Fans ihr neues Königspaar. König Frederik X. lässt bei seiner Ernennung seinen Gefühlen freien Lauf. Sogar einen Kuss gibt es.

Wie bei einer royalen Hochzeit: Das neue Königspaar küsst sich auf dem Balkon in Christiansborg. Quelle: AFP

Ein strahlendes Lachen und Freudentränen: Als Frederik um 15 Uhr den Balkon in Christiansborg in Kopenhagen betritt, wirkt er ergriffen. Kurz darauf verkündet ihn Ministerpräsidentin Mette Frederiksen als neuen König von Dänemark. Eine große Aufgabe steht dem 55-Jährigen bevor. Von unten jubeln ihm Tausende Dänen zu.

Verbunden, verpflichtet, für das Königreich Dänemark. Wahlspruch von König Frederik X.

Diese Worte haben viele mit Spannung erwartet. In Dänemark wählt der König bei der Proklamation traditionell ein Motto für seine neue Aufgabe. Der Wahlspruch seiner Mutter Margrethe lautete "Gottes Hilfe, des Volkes Liebe, Dänemarks Stärke". Auf eine Erwähnung von Gott verzichtet der neue König in seinem Wahlspruch.

König Frederik X. ist das neue Staatsoberhaupt Dänemarks. Vor Schloss Christiansborg in Kopenhagen versammelten sich Zehntausende, um dem neuen König zuzujubeln. 14.01.2024 | 1:46 min

Mit einer begnadeten Rede bleibt Frederik an seiner Proklamation nicht in Erinnerung. Für seine kurze Ansprache holt er erst seine Brille aus der Hosentasche, dann einen Zettel. Die Zuschauenden scheint das nicht zu stören: Die Menschen zeigen sich begeistert von der Natürlichkeit ihres neuen Königs, der sich immer wieder die Freudentränen aus dem Gesicht wischt.

Mary und Frederik küssen sich auf dem Balkon

Auf den Tag genau wurde hier vor 52 Jahren Frederiks Mutter Margrethe II. zur Königin ausgerufen, nachdem ihr Vater König Frederik IX. starb. Über Jahrzehnte repräsentierte die 83-Jährige Dänemark in der Welt und erfreute sich einer hohen Beliebtheit. Dann verkündete sie völlig überraschend in ihrer traditionellen Silvesteransprache 2023 ihre Abdankung . Das Ende einer Ära.

Meine Hoffnung ist es, ein vereinender König von morgen zu sein. Frederik X.

Margrethe II. hinterlässt große Fußstapfen, in die nun ihr Sohn Frederik tritt. An Frederiks Seite sind dabei seine Frau und seine vier Kinder, die am Sonntag neben ihm auf dem Balkon zum dänischen Volk winken.

Die Zuschauenden jubeln, als Frederik und Mary sich auf dem Balkon küssen - eine unerwartete Szene, die die Dänen nur von einer royalen Hochzeit kennen. Spätestens in diesem Moment scheint die Wehmut vieler Dänen über die Abdankung ihrer Königin Margrethe zu verfliegen.

Kaum Monarchie-Gegner: Kopenhagen ist voller Royal-Fans

Schon zur Mittagszeit warten Tausende am Straßenrand auf ihr neues Königspaar. Viele sind für den historischen Thronwechsel nach Kopenhagen gereist, Hotelzimmer in der dänischen Hauptstadt sind seit Tagen ausgebucht.

Euphorisch winken die Zuschauer Noch-Königin Margrethe zu, als sie gegen 14 Uhr nach Christiansborg gefahren wird. Viele Dänen tragen Pappkronen. Einige sind komplett in die dänische Flagge, den rot-weißen Dannebrog, gewickelt. Alle wollen einen Blick auf ihre Royals werfen. Einige Beobachter in hinteren Reihen verfolgen mit Ferngläsern das Geschehen. Monarchie-Kritiker sind am Tag der Proklamation nur ganz vereinzelt zu sehen.

Königin Margrethe II. von Dänemark unterzeichnet die Abdankungserklärung. Quelle: dpa

18-Jähriger nun an der Spitze der dänischen Thronfolge

Auf Christiansborg folgt der offizielle Thronwechsel. In einer Staatsratssitzung unterschreibt Margrethe II. die Urkunde zu ihrer Abdankung. Eine Unterschrift, die ihre 52-jährige Regentschaft beendet. Schon da wirkt Frederik ergriffen, atmet einmal sichtbar durch. Bis zu diesem Zeitpunkt war Margrethe das weltweit am längsten amtierende weibliche Staatsoberhaupt der Welt.

Das dänische Staatssystem Dänemark hat ein repräsentatives parlamentarisches Staatssystem. Die politische Macht liegt bei den Abgeordneten im Parlament. Es gibt in Dänemark eine Regierungschefin (Ministerpräsidentin) und einen Staatsoberhaupt (König). Welche Rolle spielt der dänische König? Der König muss formell die Gesetze unterschreiben, damit diese Gültigkeit erlangen. Die Ministerpräsidentin und der Außenminister informieren den König regelmäßig über die politische Lage. Jedoch nimmt der König keinen Einfluss auf die Tagespolitik und äußert sich nicht öffentlich zu politischen Fragen. Eine weibliche Königin Eine Verfassungsänderung von 1953 ermöglichte die weibliche Thronfolge. Erste Königin wurde 1972 Margrethe II. Seit einem Referendum im Jahr 2007 sind Frauen und Männer bei der Thronfolge gleichberechtigt.

Margrethe II. behält den Titel Ihre Majestät auch nach der Abdankung. Eine wichtigere Rolle spielt künftig auch ihr Enkel Christian: Der 18-Jährige steht als ältestes Kind des neuen Königspaars nun als neuer Kronprinz an der Spitze der Thronfolge.

Dänmarks König Frederik X, Königin Mary zusammen mit ihren Kindern Prinzessin Josephine, Kronprinz Christian, Prinzessin Isabella und Prinz Vincent auf dem Balkon des Palastes Christiansborg in Kopenhagen. Quelle: AP

"Proklamation" statt Krönung

Beim Thronwechsel im dänischen Königshaus handelt es sich nicht um eine Krönung, sondern nur um eine so genannte Proklamation des neuen Königs. Diese Zeremonie fällt in Dänemark bescheidener aus als etwa beim britischen Königshaus.

Nach dem Gruß vom Balkon gibt es aber immerhin mehrere Dutzend Salutschüsse in den Himmel zu Ehren des neuen Königspaares. Danach fährt das frisch ernannte Königspaar Frederik und Mary in einer Kutsche zurück in die Stadtresidenz Amalienborg.

Thronübergabe wird weiter gefeiert