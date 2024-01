Glatteis und Kälte: So ist die Lage in Deutschland

In Nordrhein-Westfalen kam es glättebedingt allein in der Stadt Hamm bereits zu einem Dutzend Unfällen ohne Personenschäden. Warnungen gab es außerdem unter anderem im Kreis Borken, in Paderborn und in Münster, wo am Abend eine Bauerndemonstration mit rund 1.900 Traktoren stattfand.