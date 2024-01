Bahnstreik: Fernverkehr stark ausgebremst

Nach dem ersten Tag des Streiks kommen noch zwei. Denn auch am Donnerstag und Freitag wird aufgrund der Arbeitsniederlegung der Lokführergewerkschaft GDL kaum ein Zug in Deutschland fahren. Der Arbeitskampf im Personenverkehr begann am frühen Mittwochmorgen. Ein vorzeitiges Ende ist nach Aussagen von GDL-Chef Claus Weselsky keine Option