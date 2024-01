Schienenverkehr lahmgelegt: Weselsky will neues Bahn-Angebot

Die Bahn habe ein "sogenanntes verbessertes" Angebot gemacht, "das nichts Substanzielles enthält", so GDL-Vorsitzender Claus Weselsky. "Wenn nichts kommt bis Freitag, machen wir eine Pause und gehen in den nächsten Arbeitskampf." 10.01.2024 | 5:56 min

Der Streik der Lokführergewerkschaft läuft. "Es fahren auch ein paar Züge", berichtet ZDF-Reporter Sven Rieken aus Hamburg, aber erst "im Internet fällt auf, was alles ausfällt". 10.01.2024 | 8:28 min

Weselsky: Angebot ist eine Provokation

Das vorliegende Angebot seitens der Bahn sieht er als Provokation an. Bisher habe die Bahn kein einziges Angebot zur geforderten Absenkung der Arbeitszeit ohne Lohnverzicht gemacht.

Genau das Gegenteil, was wir wollen.

21 Prozent Gehaltsplus in zehn Jahren - darauf verweist die Bahn im Tarifstreit mit der GDL. Aber was ist das angesichts der Inflation und im Branchenvergleich wert?

GDL: Vorlauf zur Ausbildung neuer Lokführer

Das Besondere an diesem Konflikt sei, "dass die Deutsche Bahn etwas Grundsätzliches infrage stellt, nämlich die Tariffähigkeit der GDL", berichtet ZDF-Reporter Markus Wolsiffer aus Frankfurt am Main. 10.01.2024 | 2:09 min

GDL will hart bleiben

Vorerst soll der GDL-Streik bis Freitag 18 Uhr andauern. Sollte der Vorstand der Bahn kein für die Gewerkschaft akzeptables Angebot vorlegen, dann ist für Weselsky klar, wie es weitergehen wird. Im ZDF-Morgenmagazin kündigte er an:

Wenn nichts kommt bis Freitag, machen wir eine Pause und gehen in den nächsten Arbeitskampf.

"Punktuell gibt es Verständnis für den Streik" berichtet ZDF-Reporter Markus Wolsiffer am Morgen vom ziemlich menschenleeren Hauptbahnhof in Frankfurt am Main. "Aber der Frust überwiegt."