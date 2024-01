Update am Morgen: Wundern über Deutschland

In der Hauptstadt Riad will Wirtschaftsminister Robert Habeck Grüne ) Gespräche zur Sicherheitslage in der Region und zu Energiefragen führen. In der Energiepolitik gibt es bereits eine organisierte Zusammenarbeit, diese soll nun auf den Bereich Klimaschutz ausgeweitet werden. Saudi-Arabien spielt auch eine wichtige Rolle mit Blick auf den Gaza-Krieg . Israel und die Regierung in Riad hatten sich zuletzt angenähert, ein Prozess, der auch nach dem Terrorangriff der islamistischen Hamas nicht ganz zum Erliegen kam.