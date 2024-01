Weltall: Nasa verschiebt bemannte Artemis-Mondmissionen

Astrobotic erklärte, man wolle jetzt versuchen, den Lander so lange wie möglich im Weltall fliegen zu lassen, um Erkenntnisse für einen nächsten Flug zum Mond in etwa einem Jahr zu gewinnen. Es sei gelungen, das Raumschiff so zur Sonne auszurichten, dass die Batterie voll aufgeladen sei und Energie für noch etwa 40 Stunden habe.