Norwegen: Breivik neigt noch immer zu "grenzenloser Gewalt"

Auch mehr als zwölf Jahre nach seiner Tat hat der rechtsextreme Attentäter Anders Behring Breivik nach Ansicht des norwegischen Staats nichts an Gewaltbereitschaft verloren. In einem Gerichtsprozess um die Haftbedingungen des heute 44-Jährigen betonte der Vertreter des norwegischen Staats, Andreas Hjetland, Breivik stelle "heute die gleiche Gefahr dar, wie am 21. Juli 2011 - dem Vorabend der beiden Anschläge, die er jahrelang akribisch vorbereitet hat".