Höchstwert: DLRG rettet 870 Menschen vor dem Ertrinken

DLRG: Ertrunkenenzahlen steigen auf 378

Tausende Einsätze in Schwimmbädern und Freigewässern

Gefragt waren die Wasserretter in vielen schwierigen Lagen - sie kamen bundesweit auf rund 61.000 Hilfeleistungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. In weiteren knapp 4.000 Fällen sicherten sie etwa gekenterte Segelboote oder halfen Tieren in Not. Im Einsatz waren die Lebensretter in mehr als 1.200 Schwimmbädern und an über 1.100 Freigewässern, darunter auch viele Strände an Nord- und Ostsee. Vogt mahnte: