Mehr Badesicherheit: Wie KI im Schwimmbad Leben retten soll

Vier Becken hat das Panorama-Bad in Freudenstadt - doch ein Bademeister kann nicht alles überblicken. Videokameras und Künstlicher Intelligenz (KI) sollen nun helfen, Gefahren frühzeitig zu erkennen. In Notfällen könne Retter schneller eingreifen und Menschen vor dem Ertrinken bewahren. Freudenstadt ist damit Vorreiter in Baden-Württemberg.