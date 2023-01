Patrick Burow: Das liegt an der Prozessstrategie. Viele Verteidiger raten erst mal zum Schweigen. Man schaut, was die Staatsanwaltschaft so vorbringt an Beweismitteln. Die Verteidiger beobachten auch genau, wie das Gericht darauf reagiert. Es ist wichtig, die Prozessstimmung zu erspüren. Und irgendwann sieht man das Gericht auf Verurteilungskurs. Und dann schlägt die Stimmung um und es heißt dann plötzlich: Mein Mandant will jetzt doch was sagen.