Rosenmontag: Marinas besonderer Kampf gegen Putin

Bildhauerin Marina ist aus ihrer Heimat Russland nach Deutschland geflohen. In Düsseldorf arbeitet sie jetzt beim Karnevalswagenbauer Jacques Tilly und fühlt sich wieder frei. 08.02.2024 | 2:57 min

In diesem Jahr nimmt sich eine russische Künstlerin der Putin-Satire in Düsseldorf an. Und führt so ihren Kampf gegen das Regime mit humoriger Kraft fort.