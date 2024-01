Auf Eisregen folgt Schnee: Das sind die besonderen Gefahren

Deutscher Wetterdienst : Auf Eisregen folgt Schnee: Die Gefahren

18.01.2024 | 01:57 |

Am Donnerstag wird in Deutschland viel Schnee erwartet, nach dem Eisregen am Mittwoch. Welche besonderen Gefahren drohen, was beachtet werden sollte - Infos vom DWD im Überlick.