... Leiter der Deutschen Raumfahrtagentur im DLR mit Standort in Bonn. Pelzer studierte an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule (RWTH) in Aachen Maschinenbau und promovierte anschließend am Fraunhofer-Institut für Produktionstechnologie. Zusätzlich absolvierte er einen berufsbegleitenden MBA in Zürich, St. Gallen und Bonn. Zwischen 1999 und 2007 hatte er verschiedene Positionen in in- und ausländischen Unternehmen inne, darunter Führungsfunktionen bei der Degussa AG (später FERRO Corp.) und der Pankl Racing AG. Von 2007 bis 2015 war Walther Pelzer Gruppenleiter, später ständiger Vertreter der Abteilungsleitung der Abteilung Forschung und Technologie des NRW-Ministeriums für Innovation, Wissenschaft und Forschung.

Bildquelle: DLR